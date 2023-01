Potato Side Effects: అలుగడ్డ ఎక్కువగా తింటున్నారా.. అయితే ప్రమాదామే..!

అలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల అలెర్జీకి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుందట. అలుగడ్డలో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్ కీళ్లనొప్పులను పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Alugadda is one of the vegetables that we have in abundance. It is considered as the king of vegetables. But experts say that eating too much potato is not good.