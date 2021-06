ఏది చదివితే ఏమి ఫలితం వస్తుంది ? ప్రతిఒక్కరూ తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

Feature

డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష, జాతక, వాస్తు శాస్త్ర పండితులు - శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు.

సునంద రాజన్ జ్యోతిష, జాతక, వాస్తు కేంద్రం. తార్నాక -హైదరాబాద్ - ఫోన్: 9440611151

నిత్యము భగవాన్ నామస్మరణ వలన ఎన్నో పాపాలు నశించి, మరణ అనంతరం పుణ్య లోకాలు పొందుతాము ...

* గణనాయకాష్టకం - అన్ని విజయాలకు.

* శివాష్టకం - శివ అనుగ్రహం.

* ఆదిత్యహృదయం - ఆరోగ్యం, ఉద్యోగం.

* శ్రీరాజరాజేశ్వరి అష్టకం - సర్వ వాంచసిద్ది.

* అన్నపూర్ణ అష్టకం - ఆకలి దప్పులకి.

* కాలభైరవ అష్టకం - ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం , అద్భుత జీవనం.

* దుర్గష్టోత్తర శతనామం - భయహరం.

* విశ్వనాథ అష్టకం - విద్య విజయం.

* సుబ్రహ్మణ్యం అష్టకం - సర్పదోష నాశనం , పాప నాశనం.

* హనుమాన్ చాలీసా - శని బాధలు , పిశాచపీడ.

* విష్ణు శతనామ స్తోత్రం - పాప నాశనం , వైకుంఠ ప్రాప్తి.

* శివ అష్టకం - సత్కళత్ర , సత్పురుష ప్రాప్తి.

* భ్రమరాంబిక అష్టకం - సర్వ శుభప్రాప్తి.

* శివషడక్షరి స్తోత్రం - చేయకూడని పాప నాశనం.

* లక్ష్మీనరసింహ స్తోత్రం - ఆపదలో సహాయం , పీడ నాశనం.

* కృష్ణ అష్టకం - కోటి జన్మపాప నాశనం.

* ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం - భార్యాభర్తల అన్యోన్యత.

* శ్రీ రామరక్ష స్తోత్రం - హనుమాన్ కటాక్షం.

* లలిత పంచరత్నం - స్త్రీ కీర్తి.

* శ్యామాల దండకం - వాక్శుద్ధి.

* త్రిపుర సుందరి స్తోత్రం - సర్వజ్ఞాన ప్రాప్తి.

* శివ తాండవ స్తోత్రం - రథ గజ తురంగ ప్రాప్తి.

* శని స్తోత్రం - శని పీడ నివారణ.

* మహిషాసుర మర్ధిని స్తోత్రం - శత్రు నాశనం.

* అంగారక ఋణ విమోచన స్తోత్రం - ఋణ బాధకి.

* కార్యవీర్యార్జున స్తోత్రం - నష్ట ద్రవ్యలాభం.

* కనకధార స్తోత్రం - కనకధారయే.

* శ్రీ సూక్తం - ధన లాభం.

* సూర్య కవచం - సామ్రాజ్యంపు సిద్ది.

* సుదర్శన మంత్రం - శత్రు నాశనం.

* విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం - ఆశ్వమేధయాగ ఫలం.

* రుద్రకవచం - అఖండ ఐశ్వర్య ప్రాప్తి.

* దక్షిణ కాళీ - శని బాధలు , ఈతిబాధలు.

* భువనేశ్వరి కవచం - మనశ్శాంతి , మానసిక బాధలకు.

* వారాహి స్తోత్రం - పిశాచ పీడ నివారణకు.

* దత్త స్తోత్రం - పిశాచ పీడ నివారణకు.

* లాలిత సహస్రనామం - సర్వార్థ సిద్దికి.

⭐⭐⭐ పంచరత్నం - 5 శ్లోకాలతో కూడినది.

⭐⭐⭐ అష్టకం - 8 శ్లోకాలతో కూడినది.

⭐⭐⭐ నవకం - 9 శ్లోకాలతో కూడినది.

⭐⭐⭐ స్తోత్రం - బహు శ్లోకాలతో కూడినది.

⭐⭐⭐ శత నామ స్తోత్రం - 100 నామాలతో స్తోత్రం.

⭐⭐⭐ సహస్రనామ స్తోత్రం - 1000 నామాలతో స్తోత్రం.

పంచపునీతాలు:-

⭐ వాక్ శుద్ధి

⭐ దేహ శుద్ధి

⭐ భాండ శుద్ధి

⭐ కర్మ శుద్ధి

⭐ మనశ్శుద్ధి

* వాక్ శుద్ధి :- వేలకోట్ల ప్రాణాలను సృష్టించిన ఆ భగవంతుడు మాట్లాడే వరాన్ని ఒక మనిషికే ఇచ్చాడు... కాబట్టి వాక్కును దుర్వినియోగం చేయకూడదు... పగ , కసి , ద్వేషంతో సాటి వారిని ప్రత్యక్షంగా కానీ , పరోక్షంగా కానీ నిందించకూడదు... మంచిగా, నెమ్మదిగా, ఆదరణతో పలకరించాలి... అమంగళాలు మాట్లాడే వారు తారసపడితే ఓ నమస్కారం పెట్టి పక్కకొచ్చేయండి.

* దేహ శుద్ధి :- మన శరీరం దేవుని ఆలయం వంటిది... దాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ , రెండు పూటలా స్నానం చెయ్యాలి... చిరిగిన , అపరిశుభ్రమైన వస్త్రాలను ధరించరాదు.

* భాండ శుద్ధి :- శరీరానికి కావలసిన శక్తి ఇచ్చేది ఆహారం... అందుకే ఆ ఆహారాన్ని అందించే పాత్ర పరిశుభ్రంగా ఉండాలి... స్నానం చేసి , పరిశుభ్రమైన పాత్రలో వండిన ఆహారం అమృతతుల్యమైనది.

* కర్మ శుద్ధి :- అనుకున్న పనిని మధ్యలో ఆపిన వాడు అధముడు... అసలు పనినే ప్రారంభించని వాడు అధమాధముడు... తలపెట్టిన పనిని కర్మశుద్ధితో పూర్తి చేసిన వాడు ఉన్నతుడు.

* మనశ్శుద్ధి :- మనస్సును ఎల్లప్పుడు ధర్మ , న్యాయాల వైపు మళ్ళించాలి... మనస్సు చంచలమైనది... ఎప్పుడూ వక్రమార్గాలవైపు వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తూవుంటుంది... దాని వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి... దీని వల్ల దుఃఖం చేకూరుతుంది... కాబట్టి ఎవ్వరికి హాని తలపెట్టని మనస్తత్వం కలిగి ఉండటమే మనఃశుద్ధి.

* ఆహారంలో భక్తి ప్రవేశిస్తే ప్రసాదమౌతుంది.

* ఆకలికి భక్తి తోడైతే ఉపవాసమౌతుంది.

* నీటిలో భక్తి ప్రవేశిస్తే తీర్థమౌతుంది.

* యాత్రకి భక్తి తోడైతే తీర్థయాత్ర అవుతుంది.

* సంగీతానికి భక్తి కలిస్తే కీర్తనమౌతుంది.

* గృహంలో భక్తి ప్రవేశిస్తే దేవాలయమౌతుంది.

* సహాయంలో భక్తి ప్రవేశిస్తే సేవ అవుతుంది.

* పనిలో భక్తి ఉంటే పుణ్యకర్మ అవుతుంది.

* భక్తి ప్రవేశిస్తే మనిషి మనీషి అవుతాడు.

English summary

According to Astrology what one need to read and what results occur from those readings here is the list.