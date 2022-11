ఇదొక్కటి చేస్తే.. అష్టగ్రహ కూటములు కూడా ఏమీ చేయలేవు!!

Feature

oi-Garikapati Rajesh

భగవంతుడు దేవాలయంలోనే ఉంటాడు కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం అక్కడికెళ్లి ప్రదక్షిణాలు చేయడంతోపాటు కొబ్బరికాయ కొట్టి పలు రకాల కోర్కెలను తీర్చమంటూ ఆయన ముందు అర్జీ పెడతాం. ఆయన భోళా శంకరుడు కాబట్టి మనం అడిగిందల్లా ఇస్తున్నాడు. కానీ మనం ఆయనకు కావల్సింది ఎప్పుడైనా చేస్తున్నామా? స్వామీ.. మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటున్నావు.. అందుకు మేం నీకు రుణపడి ఉంటాం.. నీకు కావల్సింది ఏదో చెప్పు.. చేస్తాం అని అడిగేవారే ఉండదు. ఒకవేళ అడిగినా ఆయన ఒట్టి మాలోకం కాబట్టి మన మంచికి సంబంధించినదే అడుగుతాడు.

English summary

No one can do anything to those who persevere towards the goal, always remembering the Lord's name in their mind.