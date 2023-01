Astrology: అక్కడ పుట్టుమచ్చలు ఉంటే అదృష్టమేనటా..!

శరీరంపై కొన్ని చోట్ల పుట్టుమచ్చలు ఉంటే మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మరి ఎక్కడ పుట్టుమచ్చు ఉంటే మంచిదంటే..

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పుట్టుమచ్చలకు ప్రాముఖ్యత ఉంది. దాదాపు ట్టుమచ్చలు లేని వారు ఉండరు. శరీరంపై పుట్టుమచ్చ ఉండటం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో అందంగా కనిపిస్తారు. కొన్నిసార్లు అది మరకలా కనిపించిన అది మీకు అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అదృష్టంకలిసొస్తుందో లేదో... పుట్టుమచ్చల్ని చూసి డిసైడ్ చేస్తారు జ్యోతిష శాస్త్ర నిపుణులు.

English summary

Moles have significance in astrology. Almost no one is free of moles. Having a mole on the body makes them look beautiful in some cases.