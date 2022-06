astrology: ఆదివారం పుట్టినవారు సూపర్ స్పెషల్; టాలెంట్ ఎంతున్నా ఆ ఒక్క లక్షణమే మైనస్!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వ్యక్తి జన్మించిన వారం వారి జీవితంపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. పుట్టిన వారాన్ని బట్టి వారి స్వభావం, వ్యక్తిత్వం, జీవితం ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక ఆదివారం నాడు పుట్టిన వారు ఎటువంటి వారై ఉంటారు? వారిలో ఉండే ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏంటి? వారి జీవితం ఏ విధంగా ఉంటుంది? అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

ఆదివారం అధిపతి సూర్యుడు .. ఆయన ప్రభావం జీవితంపై ఉంటుంది

ఆదివారం, వారంలోని మొదటి రోజు . జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఈ అద్భుతమైన రోజుకి అధిపతి సూర్యుడు అయినందున ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా ఆదివారం పుట్టిన వారు చాలా అదృష్టవంతులు. ఆదివారం రోజు పుట్టిన వారు ఉద్యోగులు మరియు విద్యార్థులు రోజంతా అత్యంత అంకితభావంతో పని చేస్తారు. వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం ఆదివారం నాడు జన్మించిన వారు సూపర్ స్పెషల్ అని చెబుతున్నారు

ఆదివారం పుట్టిన వారి వ్యక్తిత్వం ఇలా

అన్ని గ్రహాలకు రాజు సూర్యుడు , ఆదివారం జన్మించిన వారిపై సూర్యుని ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు అందరిలా కాకుండా విభిన్న శైలిలో ఆలోచిస్తారు. అలాగే, వారు ప్రభావశీలులు, సానుకూల ఆలోచనలు కలిగిన వారు, ప్రసిద్ధులు, నాయకత్వం, కష్టపడి పనిచేసేవారుగా ఉంటారు. అంతే కాదు వారు కొంచెం సున్నితంగా ఉంటారు. వారు ఎప్పుడూ ఆశయాలతో ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు మరియు వారి ఆత్మవిశ్వాసం సమున్నతంగా ఉంటుంది. సౌర వ్యవస్థలోని అన్ని గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయని చెప్పనవసరం లేదు. కాబట్టి ఆదివారం నాడు పుట్టిన వారి చుట్టూ జనం తిరుగుతారు. వారు సామాజిక జీవులని ఇది రుజువు చేస్తుంది. అయితే వారు స్నేహాన్ని ఆధిపత్యం చేయడానికి ఇష్టపడతారు. సెంటర్ అఫ్ అట్రాక్షన్ గా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. వారు ఎక్కువ మంది స్నేహితులను కలిగి ఉండరు.

ఆదివారం జన్మించిన వ్యక్తులకు అనుకూలమైన వృత్తి

రోజంతా బాస్ కింద పని చేయడం వారికి ఇష్టం ఉండదు. వారు కేవలం రోజువారీ లక్ష్యాలతో కట్టుబడి కాకుండా స్వతంత్రంగా, సొంత ఆలోచనలతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, ఇతరులతో సులభంగా అంత తొందరగా కలవరు. అధిక పనిభారం వారికి కేటాయించినప్పటికీ వారు తమ స్వంత ప్రత్యేక పద్ధతిలో చేయగలిగినంత సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. ఏదైనా కంపెనీలో టీమ్ లీడర్‌గా ఉండటం, వారి స్వంత వ్యాపారం, రాజకీయాలు, ఫార్మా పరిశ్రమలో పనిచేయడం లేదా ఏదైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వారికి బాగా సరిపోతుంది.

ఆదివారం పుట్టిన వారికి వివాహం మరియు ప్రేమ జీవితం

ఆదివారం పుట్టిన వారు ఎక్కువగా, వ్యక్తులను అనుమానించే అలవాటును కలిగి ఉంటారు. ఇది స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో వారి సంబంధాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కోపంగా ఉండటం కూడా వారికి ఉండే సహజ లక్షణం. ఎక్కువగా గుంపుల్లో ఉండరు. వారి వైవాహిక జీవితానికి వస్తున్నప్పుడు, వారు చాలా అసురక్షితంగా ఉంటారు. వారి కోపం మరియు స్వాధీనత వారి వైవాహిక జీవితాన్ని బాగా ప్రభావితం చేయవచ్చు. వారు నిజమైన ప్రేమను విశ్వసిస్తారు . ఇదే సమయంలో వారి కోపమే వారికి శత్రువు గా మారే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. అందుకే కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి అని వారికి సూచించబడింది.

ఆదివారం జన్మించిన వ్యక్తుల శరీర స్వభావం

వారి శరీరంలో చాలా అగ్ని ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ వ్యక్తులకు ఎటువంటి వ్యాధులు రావు, కానీ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత, దానిని వదిలించుకోవడం కష్టం. బాల్యంలో, చర్మ వ్యాధులు కనిపిస్తాయి. వారు వేయించిన లేదా స్పైసీ ఫుడ్ తినడానికి ఇష్టపడరు. మద్యం సేవించడం లేదా సిగరెట్లు తాగడం వంటి ఏదైనా చెడు వ్యసనం వారికి విపత్తుగా మారవచ్చు. మీరు దానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆదివారం పుట్టిన 70% మందికి సాధారణ వ్యక్తుల కంటే ఎక్కువ కోపం ఉంటుంది.

ఆదివారం పుట్టిన వారికి లక్ ఇచ్చేవి ఇవే

ఇక ఆదివారం పుట్టిన వారి అదృష్ట సంఖ్య: 1. వారికి అదృష్టాన్ని కలిగించే రంగు తెలుపు రంగు, పసుపు రంగులు. ఆదివారం పుట్టిన వారికి ఆదివారం గురువారం సోమవారం మూడు రోజులు అదృష్ట దినాలు. ఆదివారం పుట్టిన వారికి కలిసి వచ్చే అదృష్ట దిశ తూర్పు అని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Astrology says that those born on Sunday are super special. For those born on Sunday, no matter how much talent there is, that extreme anger will be a minus for them.. ఆదివారం పుట్టినవారు సూపర్ స్పెషల్ అని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెప్తుంది. ఆదివారం పుట్టిన వారికి టాలెంట్ ఎంతున్నా ఆ విపరీతమైన కోపమే వారికి మైనస్ గా ఉంటుంది.