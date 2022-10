Diwali 2022: దీపావళి లక్ష్మీపూజ సమయం, పూజా విధానమిదే; పూజలో దీన్ని అసలు మర్చిపోకండి!!

Feature

నేడే దీపావళి పండుగ. అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే వెలుగుల పండుగ దీపావళిని హిందువులు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా జరుపుకుంటారు. దీపావళి పండుగ నాడు లక్ష్మీదేవిని విశేషంగా పూజిస్తారు. ఇక నేడు ప్రతి ఇంట్లోనూ విశేషంగా జరుపుకునే దీపావళి పండుగకు సంబంధించి లక్ష్మీ పూజకు సంబంధించి అనేక విషయాలను తెలుసుకుందాం.

English summary

On Diwali, from 5:42 pm to 7:31 pm Pradoshakala time is worshiped goddess lakshmi. Besides knowing the method of Diwali Lakshmi Puja, one should also remember that Lakshmi puja should be done with a shankha.