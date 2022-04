పొరబాటున కూడా ఈ వస్తువులను దానం చేయకండి.. అలా చేస్తే జీవితంలో అన్నీ కష్టాలే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

అన్ని మతాలలో దాతృత్వం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. సనాతన ధర్మంలోని నాలుగు యుగాలలోని వివిధ క్రియల లక్షణాలను వివరిస్తూ - సత్యయుగంలో తపస్సు, త్రేతాలో జ్ఞానం, ద్వాపరంలో యాగం మరియు కలియుగంలో దానధర్మాలు మాత్రమే మనిషికి మేలు చేయగలవని చెప్పబడింది. అందుకే ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో దానం చేస్తూనే ఉండాలి.

English summary

Do not donate spoiled food, spoiled utensils, torn books or used oil by mistake. Astrologers say that it will increase difficulties in life.