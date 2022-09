health tips: ఈ పదార్ధాలను ఎక్కువగా ఆహారంలో తీసుకుంటున్నారా? మీ ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడ్డట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తీసుకునే ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం. ముఖ్యంగా మన ఆహారంలో కొన్ని రకాల పదార్థాలు తీసుకోవడం అత్యంత హానికరమని సూచించబడింది. కొన్ని రకాల పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటే రక రకాల జబ్బుల బారిన పడతామని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందుకే ఆహారంలో వేటి వినియోగాన్ని పరిమితం చేయాలి అనే అంశాలను ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

Doctors warn that health is in danger with the consumption of too much salt, sugar and oil in food. It is suggested to reduce the ingredients use as much as possible.