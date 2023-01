Vastu Tips: ఇంట్లో తులసి మొక్క ఎక్కడ ఉంచాలంటే..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

తులసి దాదాపుగా ప్రతి ఇంట్లో కనిపిస్తుంది. హిందూ శాస్త్రల ప్రకారం తులసి చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే తులసిని లక్ష్మీదేవిగా కొలుస్తారు. ఇంట్లో తులసి మొక్క ఉండడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. తులసి మనకు సమృద్ధిగా ఆక్సిజన్ అందించడమే కాకుండా పలు అనారోగ్య సమస్యలకు మందుగా కూడా పని చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం ప్రకారం తులసిలో అనేక ఔషధాల గుణాలు ఉన్నాయి.

English summary

Basil is found in almost every home. According to Hindu Shastras, Tulsi is considered very sacred. Because Tulsi is considered as Goddess Lakshmi.