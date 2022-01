2022లో ఆయా రాశుల వారి ఆర్ధిక జీవితం ఎలా ఉంటుంది..?

Feature

డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు శాస్త్ర పండితులు -శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు. సునంద రాజన్ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు కేంద్రం.తార్నాక -హైదరాబాద్ - ఫోన్: 9440611151

గమనిక :- మన సాంప్రదాయం ప్రకారం ఉగాది రోజు పంచాంగ శ్రవణం, గ్రహగతుల ఆధారంగా దేశ కాలమాన పరిస్థితులపై సరైన ఫలితాలు తెలుస్తాయి. ఇవి కేవలం ఆంగ్లమాన సంవత్సర ప్రారంభం కొరకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఫలితాలు మొత్తం తమ ఒక్కరికే వర్తిస్తాయని భావించవద్దు.పేరుతో రాశి ఫలితాలు చూసుకోవడం అనేది సరైన పద్దతి కాదు, ఇది గమనించగలరు. సరైన పుట్టిన తేదీ మరియు సరైన జన్మ సమయం ఆధారంగా వ్యక్తిగత జాతకపరిశీలన చేపించుకొనుటకు ఉత్తమం, అనుభవజ్ఞులైన జ్యోతిష పండితులను సంప్రదించి వారికి దక్షిణ, తాంబూలాదులనిచ్చి మీ జాతక వివరాలను, తరుణోపాయలను అడిగి తెలుసుకుని శుభ ఫలితాలను పొందగలరు . . . డా. ఎం . ఎన్. చార్య

మేషరాశి (Aries) అశ్విని, భరణి, కృత్తిక 1 వ పాదం వారికి :- 2022 సం. రంలో ఏడాది పొడవునా ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పొందుతారు. ప్రధాన ఖర్చులు మరియు గణనీయమైన ఖర్చులు రెండూ ఉండవచ్చు. కొనుగోళ్లు విలువైనవిగా ఉంటాయి. ఏప్రిల్ నెలలో ఊహించని లాభాలు సాధ్యమవుతాయి. తెలివిగా పెట్టుబడి పెడితే డబ్బు సులభంగా మరియు తెలివిగా వస్తుంది.మే లో చాలా అనవసరమైన ఖర్చులను ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా సూచిస్తున్నాయి. వినోదం ప్రయాణ కోరికలు పనికిరాని కొనుగోళ్లు మరియు బహుమతులు మొదలైనవి ఉంటాయి. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గోమాత సమేత ఐశ్వర్య కాళీ అమ్మవారి పటానికి ఎర్రని పూలతో పూజించండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

వృషభరాశి ( Taurus) కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి , మృగశిర 1, 2 పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో సంతృప్తికరమైన ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని సూచిస్తుంది. పుష్కలంగా అవకాశాలు లభిస్తాయి. సామాజిక కట్టుబాట్లు లేదా శుభ వేడుకను జరుపుకోవడంలో ఖర్చును పెంచవచ్చు, కానీ సంవత్సరం గడిచే కొద్దీ మీ అదృష్టం మరియు సంపదలో మంచి వృద్ధిని మీరు చూడగలుగుతారు. 2022 మధ్య కాలం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు మరియు మీ ఆర్థిక ప్రణాళికల అమలుకు మంచిది. సెప్టెంబర్ మధ్యలో ఆర్థిక స్థితిని కీలకమైన ప్రణాళిక మరియు కొత్త ఆలోచనా విధానంతో కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్లవచ్చును జాగ్రత్త వహించండి. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు కొరకు విష్ణు సహస్ర నామాలను చదువుకోవాలి. పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

మిధునరాశి ( Gemini) మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3, పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో ఆర్థిక విషయాలలో కావలసిన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ వ్యాపార గృహ యజమాని బృహస్పతి 2022 సంవత్సరంలో మంచి కెరీర్‌లో ప్రయాణించబోతున్నారు. ఈ సంవత్సరం మీ కెరీర్ నుండి ఖచ్చితంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ ఆర్థిక వృద్ధిలో బృహస్పతి మీకు సహాయం చేస్తాడు. ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఉన్న శని కారణంగా మీరు కొద్దిగా ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ మునుపటి ఉద్యోగం నుండి మీకు లభించని డబ్బును అక్టోబర్ మరియు నవంబర్‌లో అనుకోకుండా పొందుతారు. గోచార రిత్య అష్టమ శని ప్రభావంతో ఉన్నారు కాబట్టి కాకులకు బెల్లంతో చేసిన గోధుమ రొట్టెలను వేయండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

కర్కాటకరాశి ( Cancer) పునర్వసు 4 వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష వారికి :- ఈ 2022 సం. రంలో ఇది ఆర్థిక దృక్పథంలో శుభ సంవత్సరంగా ఉంటుంది. రాహువు 11 వ స్థానంలో వలన పొదుపులు ఉండాలి. ఈ సంవత్సరం మీ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి మీరు బాగా పని చేయాలి. శుభ కార్యక్రమాలకు కుటుంబ కార్యక్రమాలకు కొంత ఖర్చు చేస్తారు. మరియు పెద్ద పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గోమాత సమేత ఐశ్వర్య కాళీ అమ్మవారి పటానికి ఎర్రని పూలతో పూజించండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

సింహరాశి (Leo) మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1 వ పాదం వారికి :- 2022 సం. రంలో మీకు మంచి ఆర్థిక నేపథ్యం లభిస్తుంది. వృత్తిపరంగా ఆకస్మిక పురోగతి కారణంగా మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఏప్రిల్ 6 తర్వాత కాల వ్యవధి బలంగా ఉంది మరియు ఈ కాలంలో మీరు స్నేహితులు, జీవిత భాగస్వాములు లేదా వృత్తి పరమైన భాగస్వాముల ద్వారా వృత్తి పరంగా సంపదను పొందుతారు. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గోమాత సమేత ఐశ్వర్య కాళీ అమ్మవారి పటానికి ఎర్రని పూలతో పూజించండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

కన్యారాశి ( Virgo) ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో మెరుగైన ఆర్థిక పరిస్థితులను కనబడతాయి. అనేక విధాలుగా ఆర్థిక వృద్ధిని కనబడుతుంది. ఆర్థిక విషయాల కోసం మీరు కుటుంబ సభ్యులు మరియు స్నేహితుల నుండి సహాయం పొందుతారు. ఖర్చులు తక్కువగా చేస్తారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. ఖరీదైన వస్తువులతో ఆస్తిని కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. ద్రవ్య లావాదేవీల సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కొంత ఆరోగ్యం కోసం కూడా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది, నాణ్యత వైద్య సేవలు తీసుకోవడం వలన సమస్యలకు దారి తీసే అవకాశాలు గోచరిస్తున్నాయి జాగ్రత్త వహించండి. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గరికతో గణపతికి పూజ చేయండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

తులారాశి ( Libra) చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3, పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం కనబడుతుంది. ముఖ్యంగా సంవత్సరం రెండవ అర్ధభాగంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యయం ఎక్కువగా ఉండవచ్చును ఖర్చు అదుపు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జనవరి నుండి ఏప్రిల్ వరకు నిధుల ప్రవాహం నిరంతరం ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం మీకు కొత్తగా ఆదాయ వనరు రాకపోవచ్చు. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు నవగ్రహ స్తోత్రం పాటించాలి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

వృశ్చికరాశి ( Scorpio) విశాఖ 4 వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ట నక్షత్రాల వారికి :- 2022 సం. రంలో ఆదాయం మరియు వ్యయం రెండూ ఉంటాయి. డబ్బు ఆదా చేయలేరు. మీరు ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలపై కూడా ఖర్చులు చేయాల్సి రావచ్చును. గతంలో చేసిన రుణాన్ని తీర్చే ప్రయత్నించండి చేయండి. మీ కోసం కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా తక్కువ. వ్యవధి మొదటి భాగంలో పెద్ద పెట్టుబడులను నివారించండి. సంపదను సంపాదించడానికి ఈ కాలం మీకు సహాయం చేస్తుంది. స్థానం బృహస్పతివల్ల అలాగే కొన్ని శుభ సంఘటనల కారణంగా కుటుంబంలో కొంత ఖర్చులు ఉండవచ్చును. గోమాతకు గ్రాసం పెట్టండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

ధనుస్సురాశి ( Sagittarius) మూల, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ 1 వ పాదం వారికి :- 2022 సం. రంలో మిశ్రమ ఫలితాలతో ప్రారంభమవుతుంది. రెండవ ఇంట్లో ఉన్న శని వలన సంపదను సంపాదిస్తూనే ఉంటారు. పొదుపు చేయడం మరియు పెట్టుబడులు పెట్టడం వలన మీ ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తిని పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ కార్యక్రమాలకు కూడా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు మృత్యంజయ జపం చేయడం మంచిది. పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

మకరరాశి ( Capricorn) ఉత్తరాషాఢ, 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1, 2 పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో ఆర్థికంగా సురక్షితంగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు. వ్యయం అధికంగా ఉన్నప్పటికీ నిరంతర ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. సంపాదన మధ్య సంతులనం ఉంచవచ్చు, ఖర్చు చేయడం కంటే పెట్టుబడి పెట్టడం మరియు ఆదా చేయడంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. మీ కొత్త ఆదాయ వనరులను కూడా అన్వేషించండి. సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఖరీదైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉన్నది. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు ప్రతీ రోజూ రావి చెట్టుకు 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అని స్మరిస్తూ 11 ప్రదక్షిణలు చేయండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

కుంభరాశి ( Aquarius) ధనిష్ఠ 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో మంచి ఆర్ధిక పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆదాయం బాగుంటుంది మరియు ఖర్చులు కూడా దాదాపు ఒకే విధంగా ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం మీరు కోరుకున్నంత పొదుపు చేయలేకపోవచ్చు, కానీ మీరు ఈ సంవత్సరం ఆస్తి మరియు నగలను కొనుగోలు చేయవచ్చును. సామాజిక మరియు కుటుంబ సంఘటనలు కూడా మీ నుండి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చులను కోరుతాయి. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గోమాత సమేత ఐశ్వర్య కాళీ అమ్మవారి పటానికి ఎర్రని పూలతో పూజించండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

మీనరాశి ( Pices) పూర్వాభాద్ర 4 వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి వారికి :- 2022 సం. రం ప్రారంభం మీకు మంచిది. సంవత్సరం మధ్యలో మీరు మీ ఆర్థిక ఏర్పాట్లపై శ్రద్ధ వహించాలి. పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ప్రణాళికలు మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఏదైనా చట్టపరమైన విషయం జరుగుతుంటే మీకు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సంవత్సరం రెండవ భాగంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు మరియు మీ ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా మెరుగ్గా ఉంటాయి. అదృష్టం కోసం ఈ సంవత్సరం చాలా ముఖ్యమైనది. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు సూర్య దేవుని ఆరాధన చేయండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

