vastu tips: ఇంట్లో అనవసరపు చిరాకులు కలుగుతున్నాయా? అయితే ఈ వాస్తు చిట్కాలు పాటించండి

oi-Dr Veena Srinivas

అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని ఉంది అన్నట్టు, చాలామంది మంచి అందమైన ఇల్లు, కూర్చుని తిన్న తరగని సంపద ఉన్నా ఇంట్లో ఉంటే ప్రశాంతత లేదని తెగ బాధ పడుతూ ఉంటారు. ఇంటికి వెళ్లాలంటే చిరాకు పడుతుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఒకసారి ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో పరిశీలించుకుని, వాస్తు నిపుణుల సూచనల మేరకు వాస్తు చిట్కాలను పాటిస్తే ప్రశాంత జీవితాన్ని సాగించడానికి వీలు కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇక వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు ముఖ్యంగా సూచిస్తున్న వివిధ వాస్తు చిట్కాల వివరాల్లోకి వెళితే

vastu tips: వాస్తు శాస్త్రంలో రంగులకు ప్రాధాన్యత.. జీవితంపై రంగుల ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే!!

It is said that architecture plays a key role in our life. So many unnecessary tensions in the home due to vastu dosha. Follow these Vastu tips to avoid tensions at home and live with peace.