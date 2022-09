Vastu tips: మీలో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోతుందా? అయితే ఈ చిట్కాలు ట్రై చెయ్యండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఆత్మవిశ్వాసం మరియు ధైర్యాన్ని పెంచడానికి ఇంట్లో ఏ చిత్రాన్ని ఉంచాలో, ఏం చెయ్యాలో వాస్తు శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. కొందరు వ్యక్తులు కొన్నిసార్లు ఏదో ఒక కారణంతో, కొన్నిసార్లు ఎటువంటి కారణం లేకుండా కలత చెందుతారు. చాలా నిరాశా నిస్పృహలను వ్యక్తం చేస్తారు. దీని కారణంగా వారి ఆత్మవిశ్వాసం మరియు నైతిక స్థైర్యం తో పాటు ఏదైనా కొత్త పని చేయాలనే ఆసక్తి క్రమంగా తగ్గుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ వ్యక్తుల చుట్టూ ఎల్లప్పుడూ సానుకూలత ఉండడం కోసం, వారు సంతోషంగా ఉండటం కోసం కొన్ని వాస్తు చిట్కాలను సూచించారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు.

English summary

Are you losing confidence? But put positive energy pictures in the house. Worship the sun. Along with a positive attitude towards animals, make sure that the people around you also have positive vibes.