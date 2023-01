Vastu tips: దక్షిణం దిశ వాస్తు విషయంలో జాగ్రత్త.. ఈ వస్తువులు పెడితే సర్వనాశనమే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో ప్రతి దిక్కుకు తమదైన స్థానం ఉంటుంది. దక్షిణం దిక్కుకు కూడా చాలా ప్రాధాన్యత ఉందని వాస్తు శాస్త్రం వెల్లడించింది. దక్షిణం దిక్కుకు అధిపతి యముడు, అంతే కాదు దక్షిణం దిక్కును కాలం చేసిన పూర్వీకుల దిక్కుగా కూడా చెబుతారు. కాబట్టి ఈ దిక్కు విషయంలో వాస్తు నియమాలను పాటించకపోతే ఇంట్లో తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు

English summary

Do not place some objects and constructions of puja room, kitchen, bathroom etc in the south direction even by mistake, if you do that you will defenitely to face problems.