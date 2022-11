Vastu tips: వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చైనా ఈ వీధిపోటు ఉన్న స్థలాన్ని కొనుక్కోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో వీధిపోట్ల గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఇంటిని కొనుగోలు చేయాలన్నా, స్థలాన్ని కొనుగోలు చేయాలన్నా ఆ ఇంటికీ లేదా స్థలానికి ఉన్న వీధిపోటు గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎలాంటి వీధిపోటు లేకుండా చతురస్రాకారంలో, తూర్పువైపు, ఉత్తరం వైపు రోడ్డు ఉన్న స్థలాలను కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే ఒకవేళ వీధిపోటు ఉంటే అది ఏ దిశలో ఉన్న వీధి పోటు అనేది గుర్తించాలని, చెడు ప్రభావాలను కలిగించే వీధిపోట్లు ఉన్న స్థలాలని మినహాయించి, మంచి ఫలితాలనిచ్చే వీధిపోటు ఉన్న ఇళ్లను, స్థలాలను కొనుగోలు చేయవచ్చని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

English summary

Experts in Vastu Shastra say that to buy north northeast, East North East street focus places or houses, because of these veedhi potu they will get unbelievable benefits.