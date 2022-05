Vastu tips: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్ధలా? అయితే ఇంట్లో ఈ వాస్తుదోషాలు కారణం కావచ్చు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కుటుంబంలో తగాదాలు, వాదనలు సర్వసాధారణం కానీ మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీయడం ప్రారంభిస్తే అలాంటి ఘర్షణలు ఖచ్చితంగా మంచివి కావు. ఈ గొడవల వెనుక చాలా కారణాలు ఉండవచ్చు కానీ కుటుంబంలో సామరస్యం ఉండేలా వాటిని అంతం చేయడం ముఖ్యం. అయితే ఇంట్లో నిత్యం గొడవలు కావడం వెనుక వాస్తు దోషాలు కూడా ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. మానవ జీవితానికి సానుకూలతను ఇచ్చేలా వాస్తు శాస్త్రాన్ని రూపొందించారు. వాస్తు శాస్త్ర నియమాలు పాటిస్తే తప్పక సుఖశాంతులతో కూడిన జీవితాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు అని చెప్తున్నారు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు.

English summary

Conflicts between family members? However at home these vastu defects can be the cause. Lack of cleanliness in the house and all corners, littering in the northeast, spider nests in the house and mildew in the house are said to be the reasons.