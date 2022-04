vastu tips: ఈ ఐదు మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే ఆరోగ్యంతో పాటు అదృష్టం

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటి నిర్మాణానికి ఏ విధంగా అయితే వాస్తు ఉంటుందో, ఇంట్లో మొక్కలను పెంచడానికి కూడా వాస్తు ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే. ఇంట్లో మొక్కలు ఏ దిశలో నాటాలి . పెద్ద పెద్ద చెట్లను ఏ దిశలో పెంచాలి వంటి అనేక అంశాల గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటుగా ఇంట్లో ప్రధానంగా పెంచుకోవాల్సిన అదృష్టాన్నిచ్చే 5 మొక్కల గురించి తెలుసుకుందాం.

English summary

Architecture says five lucky plants in your home gives good luck with health. money plant, lucky bamboo plant, morpankhi, tulsi and snake plants are best plants for home..