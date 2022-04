ఎంత డబ్బు సంపాదించినా ఉండటంలేదా? సంపన్నులు కావాలంటే కుబేరుడి అనుగ్రహం కోసం చెయ్యండిలా!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఎంత డబ్బు సంపాదించినా, ఆ సంపాదన నిలబడడం లేదని తెగ బాధ పడుతూ ఉంటారు. సంపాదించిన ధనం ఖర్చు అయిపోతుందని, సంపన్నులం కావాలని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది సాధ్యం కావడం లేదని తెగ బాధ పడుతూ ఉంటారు. ఇక అలా బాధ పడుతున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఇంట్లో కుబేర స్థానం ఏమిటో తెలుసుకొని, సిరి సంపదలకు అధిపతి అయిన కుబేరుడిని గుర్తించి, తదనుగుణంగా వాస్తు దోషాలు లేకుండా చూసుకుంటే ఐశ్వర్యవంతులు అవడం ఖాయమని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది.

English summary

Want to get rich? Look for Vastu flaws in the north direction for the grace of Kubera. If we follow these Vastu tips, it makes us richer.