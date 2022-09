Vastu tips: పెళ్లైన మహిళలు పొరబాటున కూడా ఈ దిశలో పడుకోకండి; కష్టాల్లో పడతారు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటిని ఏ విధంగా అయితే నిర్మించుకుంటామో అదేవిధంగా ఇంట్లో వస్తువుల నిర్వహణను కూడా చూసుకుంటాం. ఇక వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం పాటించవలసిన ముఖ్యమైన నియమాలలో మరొకటి ఏ పనిని ఏ దిశలో ఉండి చేయాలి అనేది. ముఖ్యంగా నిద్రపోయేటప్పుడు వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే, వాస్తు నియమాలు పాటించకపోతే తీవ్ర సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని, కొన్ని దిశల వైపు కాళ్లు పెట్టి నిద్రించడం వల్ల దురదృష్టం వెన్నంటి వస్తుందని చెబుతున్నారు.

English summary

Married women should not sleep their legs in south direction even by mistake. Vastu Shastra experts say that they will fall into difficulties.