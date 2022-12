Vastu tips: ఇంట్లోనూ, బంధువులతోనూ గొడవలా? కారణాలు ఇవే కావచ్చు; జాగ్రత్త!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కొంతమంది ఎంత వాస్తు నియమాల ప్రకారం ఇల్లు కట్టుకున్నా తెలిసి తెలియక చేసే చిన్న చిన్న వాస్తు దోషాల వల్ల ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఎంత సంతోషంగా జీవితాన్ని సాగించాలని భావించినా ఏవో అనవసరపు గొడవలు ఎప్పుడూ వారిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. అయిన వాళ్ళతో విభేదాలు రావడం, స్నేహితులతో ఘర్షణ పడటం, ఆకస్మాత్తుగా దూరం పెరగడం, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత లేకపోవటం వంటి పరిస్థితులు అనేకమార్లు జరుగుతూ ఉంటాయి. అనవసరంగా పంచాయితీలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే ఇటువంటి వారు వాస్తు దోషం వల్లనే ఇటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయన్న విషయాన్ని గుర్తించాలి. సకాలంలో దోషాలను గుర్తించి నివారణోపాయం చూస్తే తప్ప ఈ చికాకు నుంచి విముక్తి లభించదు.

English summary

Quarrels at home and with relatives? Vastu Shastra experts say that the reasons may be minor Vastu Doshas. It is said that one should be careful about minor Vastu rules.