vastu tips: ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి చెప్పే వస్తుంది.. ఈ సంకేతాలు కనిపిస్తే ఇంట్లో సంపదవర్షం!!

Dr Veena Srinivas

సంపదకు దేవత అయిన లక్ష్మీ దేవి ఆశీర్వాదం కోసం, భక్తులు ఆమెను పూజిస్తారు. తద్వారా లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు తమ పై నిలిచి ఉంటాయని ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. లక్ష్మీదేవి తమని సిరిసంపదలతో ముంచెత్తుతుందని, ధనవంతులను చేస్తుందని, లక్ష్మి అనుగ్రహం పొందడానికి తెగ పూజలు చేస్తుంటారు. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లేనిదే సుఖం, శాంతి లభించదని బలమైన విశ్వాసంతోనే అమ్మ అనుగ్రహం కోసం తాపత్రయ పడతారు.

English summary

Many signs are found before the arrival of Goddess Lakshmi in the house, as soon as it is seen, understand that the wealth is about to come to the home