Vastu tips: ఈ అలవాట్లు మీ ఇంటికి దరిద్రదేవతను ఆహ్వానిస్తాయి.. మార్చుకుంటే ధనప్రవాహం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం సానుకూల మరియు ప్రతికూల శక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ ఇంటి ఆనందం మరియు శాంతి కూడా ఇంట్లో ఉండే సానుకూల శక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటే లక్ష్మీ దేవి శాశ్వత నివాసం ఏర్పరచుకుంటుంది లేకుంటే దరిద్ర దేవత వచ్చి కూర్చుంటుంది అని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Vastu Shastra experts say some habits like keeping brooms, dust bins, dirt in house, medicines in kitchen etc will invite poor deity to home, changing these habits make you rich.