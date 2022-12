Vastu tips: రోగాలకు వాస్తుకు లింక్; డయాబెటిస్, బీపీ ఉన్నవాళ్ళు ఈ పని చెయ్యొద్దు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మన ఆరోగ్యానికి వాస్తు శాస్త్రానికి లింక్ ఉంటుంది. సరైన వాస్తు మనకు ఆరోగ్యం ఇస్తుంది. వాస్తు సంబంధించిన దోషాలు ఉంటే అవి మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు వాస్తు నివారణలు కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్, బీపీ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు కొన్ని చిన్న చిన్న వాస్తు నివారణ లను పాటిస్తే కొంతమేర వాటి నుండి ఉపశమనం పొందొచ్చు. అలా అని పూర్తిగా మందులు లేకుండా రోగాలు తగ్గుతాయి అని దీని అర్థం కాదు అనే విషయం కూడా గుర్తించాలి.

vastu tips: పూజగదిలో పూజల సమయంలో ఈ విషయాలు అస్సలు మర్చిపోకండి!!

English summary

Vaastu has a link to diseases. It is not good for people with diabetes and BP to sleep in the middle part of the house, east direction, south-east direction. Many Vastu Doshas are the cause of many diseases.