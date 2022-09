vastu tips: ప్రశాంతమైన నిద్ర, మెరుగైన ఆర్ధికస్థితి కావాలా? పడుకునేటప్పుడు ఈ పనులు చెయ్యండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి వాస్తు శాస్త్రంలో అనేక వాస్తు చిట్కాలు సూచించబడ్డాయి. వాస్తు శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి ఆనందం మరియు అదృష్ట జీవితాన్ని గడపవచ్చు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం నిద్రపోయే సమయంలో కొన్ని వస్తువులను ఏ విధంగా అయితే దగ్గరగా ఉంచుకోరాదు అని చెప్పారో, అదేవిధంగా కొన్ని వస్తువులను తల దగ్గర పెట్టుకుంటే ప్రశాంతమైన నిద్ర వస్తుందని, అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుందని చెబుతున్నారు.

English summary

Vastu Shastra experts say Keep a few items close to bed for health, restful sleep and better finances. Garlic, small cardamom, fennel, iron knife, or scissors are best held under the pillow. Keep a glass with full of water very close.