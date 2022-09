Vastu tips: స్త్రీలు స్నానంచేసిన తర్వాతే ఈ పనులు చేయాలి.. లేదంటే ఇంట్లో దరిద్రమే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి ఒక్కరూ తన జీవితాన్ని హాయిగా గడపాలని కోరుకుంటారు. జీవితంలో దేనికీ లోటు ఉండకూడదు అని భావిస్తూ ఉంటారు. తమ జీవితం సంతోషంగా ఉండాలని దేవుళ్లకు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఈ సమయంలో, తెలిసీ తెలియక చేసే తప్పుల కారణంగా ఒక్కోసారి సత్ఫలితాలను పొందలేకపోతారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, కొన్ని విషయాలలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా అటువంటి పొరపాట్లను నివారించవచ్చు. ముఖ్యంగా స్త్రీలు కుటుంబాన్ని నడిపించే బాధ్యతలో కీలక భూమిక పోషిస్తారు. ఇక అటువంటి స్త్రీలు కొన్ని నియమాలను గురించి తెలుసుకుంటే ఆ ఇంటికి లక్ష్మీకటాక్షం కలుగుతుంది.

English summary

Vastu Shastra experts say that Women should do these things only after taking bath,otherwise family may become poor. these are the things that women should not do without bath.