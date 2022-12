ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాలో తిరుగుతున్న పులి బండి సంజయ్; వేట షురూ!!

Adilabad

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కొనసాగుతుంది. బండి సంజయ్ నిర్వహిస్తున్న ఐదవ విడత పాదయాత్రను అడ్డుకోవటానికి శతవిధాలా ప్రయత్నం జరిగినా, కోర్టు అనుమతితో పాదయాత్ర నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా, నిర్మల్ జిల్లాలో ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్న బండి సంజయ్ ను ఉద్దేశించి ఆదిలాబాద్ ఎంపీ సోయం బాపూరావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా, నిర్మల్ జిల్లాలో నాలుగు పులులు తిరుగుతున్నాయని పేర్కొన్న ఆయన, అందులో బండి సంజయ్ ఒకరు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

MP Soyam Bapurao stated that Bandi Sanjay, is a tiger roaming in Adilabad and Nirmal district, has come to hunt the TRS leaders who are doing land grabs and to inform the public about their activities.