కొడుకే కాడెద్దు-ఆదిలాబాద్ రైతుకు అనుకోని కష్టం-ఆదుకోవాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి

Adilabad

oi-Srinivas Mittapalli

తొలకరి వానతో రైతులు వానా కాలం పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. చేలల్లో విత్తనాలు చల్లేందుకు దుక్కులు దున్నుతున్నారు. ఆలస్యమైతే మట్టిలో తేమ ఆవిరయ్యే అవకాశం ఉండటంతో వ్యవసాయ పనుల్లో బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఓ రైతు కూడా అందరి లాగే వ్యవసాయ పనులు మొదలుపెట్టాడు. తనకున్న ఆరెకరాల చేనులో పత్తిని సాగు చేయాలనుకున్నాడు. ఇందుకోసం దుక్కులు దున్నడం ప్రారంభించగా... కాడెద్దుల్లో ఓ ఎద్దు చనిపోయింది. మరో ఎద్దును కొనేందుకు డబ్బులు లేకపోవడంతో ఆ రైతు కొడుకే కాడెద్దులా మారాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. గతేడాది చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లెకు చెందిన నాగేశ్వరరావు అనే రైతు తన కూతుళ్లనే కాడెద్దులుగా మలచిన వైనం అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. అదే పరిస్థితి ఇప్పుడీ ఆదిలాబాద్ రైతుకూ వచ్చింది.

Kova Abhiman, a farmer in Adilabad district in Telangana was forced to take the help of his son Kova Avinash in ploughing the field. Abhiman did not have enough money to buy a bullock after one of his bullocks died due to illness. A bullock would cost him Rs 40,000.