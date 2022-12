నరేంద్రమోడీ బాటలో అమరావతి రైతులు?

Amaravati

oi-Garikapati Rajesh

అమరావతినే ఏకైకా రాజధానిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆ ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమం 1100 రోజులకు చేరుకుంది. మూడు సంవత్సరాలకు పైబడి ఉద్యమం చేస్తున్నప్పటికీ స్పందించని ప్రభుత్వ తీరుపై వినూత్న రీతిలో నిరసన తెలియజేశారు. అమరావతి అన్నదాతలు ఇటీవలే 'ధరణికోట నుంచి ఎర్రకోట' కార్యక్రమంలో భాగంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో తమ నిరసనను జాతీయస్థాయిలో వినిపించారు.

English summary

The movement of the farmers of the area has reached 1100 days demanding that Amaravati should continue as the sole capital.