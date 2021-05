వామ్మో.. ఇదేంది, అమ్మవారికి కోపమా.. అందుకే శాపమా.. గుమిగూడి మరీ పూజలు

Amaravati

oi-Shashidhar S

కరోనా కన్నెర్ర చేస్తోంది. దీంతో జనం బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. సరైన చికిత్స తీసుకొని.. ఇంటిపట్టునే ఉంటున్నారు. అయితే కొన్నిచోట్ల మూడనమ్మకాలను మాత్రం వీడటం లేదు. కరోనా వచ్చి ఇంతమంది చనిపోవడానికి కారణం.. అమ్మవారి ఆగ్రహమే అంటున్నారు. వీరి చేష్టలను చూసి నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియడం లేదు. కానీ కొంచెం జాలి మాత్రం వేస్తోంది. ఈ ఘటన ఏపీలో జరిగింది.

English summary

Covid protocols went for a toss in Andhra Pradesh’s East Godavari district on Sunday as hundreds of devotees participated in a gathering at the Gogulamma Thalli Temple in G. Mamidada village.