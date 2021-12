విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమానికి 300 రోజులు: నేడు భారీ ధర్నా; గేరుమార్చే ప్లాన్ లో కార్మికులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ సాగుతున్న స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మిక పోరాటం బుధవారం రోజుతో 300 రోజులకు చేరుకుంది. దీంతో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిరసిస్తూ సాగుతున్న కార్మిక పోరాటం ఉధృత రూపం దాల్చింది. కేంద్రం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్న జనవరి 27 నుండి నేటి వరకు కార్మికులు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ చెయ్యొద్దని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగిస్తున్నారు. జిల్లాల వారీగా ఇప్పటికే సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్న స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు ఉద్యమాన్ని విస్తరించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

English summary

Visakhapatnam steel workers will gear up for the steel plant . struggle against the privatization of the Visakhapatnam steel plant reached 300 days on Wednesday. With this, the steel plant workers are ready to hold a massive dharna today.