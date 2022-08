Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

కుల రాజ‌కీయాల‌నేవి ప్రాంతీయ పార్టీల ఏర్పాటుతో మొగ్గ తొడిగాయ‌ని చెప్ప‌వ‌చ్చు. జాతీయ పార్టీల్లో ఈ భావ‌న ఉండ‌దు. ప్రాంతీయ పార్టీలు స్థానిక ప‌రిస్థితుల‌కు అనుగుణంగా ఆవిర్భవించినప్పటికీ వాటి మ‌నుగ‌డ‌కు మాత్రం కుల‌మే ఆలంబ‌న‌గా నిలుస్తోంది. ద‌శాబ్దాల క్రిత‌మే తెలుగు రాజ‌కీయాల్లో కుల‌మ‌నే మొక్క చిగురించింది. ఎన్నిక‌ల్లో టికెట్ కేటాయించాలంటే కులం ప్ర‌ధాన పాత్ర పోషిస్తోంది. దాంతోపాటు ఆర్థిక‌బ‌లం, అంగ‌బ‌లం స‌రేస‌రి.

English summary

It can be said that caste politics was born with the formation of regional parties.National parties do not have this concept.