పోలీస్ స్టేషన్ లో భారీ పేలుడు..చిత్తూరు జిల్లాలో కలకలం; ఉలిక్కిపడ్డ జనం!!

చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు పోలీస్ స్టేషన్లో భారీ పేలుడు కలకలం సృష్టించింది. పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో వెనకవైపు ఉన్న భవనంలో తెల్లవారుజామున మూడు గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో పోలీస్ స్టేషన్ భవనంలోని కిటికీలు, తలుపులు అద్దాలు, ధ్వంసమయ్యాయి. పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో ఉన్న వాహనాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. ఇక సమాచారం అందిన వెంటనే ఉన్నతాధికారులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పేలుడు ఎలా జరిగిందన్న దానిపై ఆరా తీస్తున్నారు.

Massive #explosion in a car, parked in the premises of #GangadharaNellore police station in #Chittoor dist, doors shattered, breakage of windows glass. In year 2018 #GDNellore police was seized the car with 2 kg of #opium ( #drugs ). #AndhraPradesh #Explosive #CarBomb #blast pic.twitter.com/9jBFe8VAlB

A huge explosion created tension at the Gangadhara Nellore police station in Chittoor district. In this blast, vehicles near the police station were destroyed, windows and doors were broken. Two policemen on duty sustained minor injuries.