పరిపాలన తక్కువ.!ప్రతీకారం ఎక్కువ.!వైసీపి రెండేళ్ల పాలనపై నిప్పులు చెరిగిన బీజేపి ఎంపీ జీవిఎల్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : అధికార దుర్వినియోగం, ప్రతిపక్షాలపై కక్షసాధింపు ధోరణినే వైసీపి ప్రభుత్వం రెండేళ్లు నెట్టుకొచ్చిందని బీజేపి రాజ్యసభ సభ్యులు జీవిఎల్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసారు. వైసీపి ప్రభుత్వం మంచి పాలనకు బదులు కక్షసాధింపు రాజకీయాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని మండిపడ్డారు. పోలవరం, అమరావతి నిర్మాణాల్లో అవినీతి జరిగిందని, అభివృద్ధి లేకుండావేల కోట్ల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం జరిగిందని, వీటి గురించి స్పష్టంగా వైసీపి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసామని జీవిఎల్ స్పష్టం చేసారు.

English summary

BJP Rajya Sabha MP GVL expressed dissatisfaction that the YCP government has been abusing power and discriminating against the opposition for two years. He was angry that the YCP government was giving priority to orthodoxy politics instead of good governance.