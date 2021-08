అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపు- తేల్చి చెప్పిన కేంద్రం : జగన్- కేసీఆర్ సిద్దమేనా..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ సీట్లు పెంపు ఎప్పుడు. రాష్ట్ర విభజన సమయం నుంచి ఈ అంశం పైన పలు మార్లు చర్చలు జరిగాయి. కేంద్రం సైతం దాటవేస్తూ వచ్చింది. అయితే, ఇప్పుడు జమ్ము కాశ్మీర్ లో కేంద్ర పాలన ఎత్తివేసి రాష్ట్ర హోదా ఇచ్చే క్రమంలో భాగంగా..అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపు అంశం పైన కేంద్రం ఫోకస్ చేసింది. జమ్ములో అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపు పైన నిర్ణయం తీసుకొనే క్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ విభజన చట్టం ప్రకారం అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపు పైన నిర్ణయం ఉంటుందని అంచనాలు వినిపించాయి. జమ్ము కాశ్మీర్ తో పాటుగానే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పెంచాలనే డిమాండ్లు వినిపించాయి.

English summary

Central govt gives clarity on delimitation in telugu states as per reorganisation act.Central stated that after 2026 census only delimitaion will take place.