Andhra Pradesh

బండెనక బండి కట్టి.. 16 బళ్లు కట్టి ఏ పల్లెకు పోతావు కొడకో.. అనే పాట ఏపీ పల్లెల్లో, పట్టణాల్లో మార్మోగబోతోంది. రాజకీయ నాయకుల పాదయాత్రల అడుగుల చప్పుడు నుంచి వచ్చే సవ్వడులు వినడానికి ప్రజానీకం సమాయత్తమవబోతోంది. ప్రతి సంక్రాంతికి కొత్త సినిమాలు విడుదలవడం ఆనవాయితీ. రైతు పొలంలో పండించిన తన పంటను ఇంటికి తీసుకువచ్చే శుభ సమయం కాబట్టి అన్ని పండగల్లో సంక్రాంతి పర్వదినం పెద్ద పండగగా నిలిచింది. ఎవరు ఏ పని ప్రారంభించినా సంక్రాంతి రోజు ప్రారంభించడమనేది శుభ సూచికంగా భావిస్తారు.

English summary

Bandenaka bandi katti.. 16 ballu katti which village will you go son.. the song is going to be heard in the villages and towns of AP.