తెలంగాణ భుజం మీద తుపాకీ ఉంచి ఏపీకి గురిపెట్టిన బీజేపీ??

వాజ్‌పేయీ, అద్వానీ నేతృత్వంలోని భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ వేరు.. న‌రేంద్ర‌మోడీ, అమిత్ షాల సార‌థ్యంలోని భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ వేరు. ఒకే ఒక్క ఓటు తేడాతో కేంద్రంలో ఐదు సంవ‌త్స‌రాల అధికారాన్ని కోల్పోయామ‌న్న క‌సి ఈరోజు ఆ పార్టీని దేశ‌వ్యాప్తంగా విస్త‌రించేలా చేస్తోంది. అంతిమంగా త‌మ‌కు అధికార‌మే కావాలి.. అది ఎలాగైనా ప‌ర్వాలేదు అన్న‌రీతిలో ఈ నేత‌లిద్ద‌రూ పార్టీని విస్త‌రించుకుంటూ వెళుతున్నారు. అయితే అంత‌టి ఘ‌నాపాఠీల‌కు కూడా ద‌క్షిణాది మాత్రం కొర‌క‌రాని కొయ్య‌గా మారింది.

Modi and Amit Shah are thinking that if they get the power in this state, they can easily take over the power in AP as well.