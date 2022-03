జగన్ అవసరం బీజేపీకి ఇక లేదా - తాజా ఫలితాలతో కొత్త ఈక్వేషన్లు : రఘురామకు రిలీఫ్..!!

Andhra Pradesh

అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు జాతీయ స్థాయిలోనే కాదు. ఏపీ రాజకీయాల పైన ప్రభావం చూపనున్నాయి. 2019 ఎన్నికల ముందు నాటి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి టీడీపీ బయటకు వచ్చింది. బయటకు వచ్చేలా చేయటంలో నాడు జగన్ వ్యూహం సక్సెస్ అయింది. జగన్ ట్రాప్ లో చిక్కుకున్న టీడీపీ ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. ఆ సమయం నుంచి వైసీపీ- బీజేపీ అధినాయకత్వంతో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగిస్తోంది. అప్పటికే అవసరమైన ప్రతీ సందర్బంలోనూ అనధికార మిత్రపక్షంగా పార్లమెంట్ లోనూ సహకారం అందిస్తోంది. నాడు జరిగిన రాష్ట్రపతి - ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లోనూ ఎన్డీఏ ప్రతిపాదిత అభ్యర్ధులకు మద్దతు ఇచ్చింది. ఇక, 2019 లో జగన్ సీఎం అయిన తరువాత కేంద్రంతోనూ ప్రత్యేకించి ప్రధాని మోదీ - అమిత్ షా తో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నారు.

With the thumping three state win now the political equations have changed and that BJP doesnt need Jagan which is a huge relief for Raghurama Raju.