రఘురామ ప్రభ తగ్గిందా ? లైట్ తీసుకుంటున్న వైసీపీ-అటకెక్కిన అనర్హత-అంతా గప్ చుప్

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ వర్సెస్ వైసీపీ రెబెల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణం రాజుగా సాగిన పోరు కాస్తా ఏకపక్షంగా మారిపోయింది. 2019 ఎన్నికల్లో గెలుపు తర్వాత ఆరునెలలకు వైసీపీపై పోరు మొదలుపెట్టిన రఘురామరాజు.. ఇప్పటికీ అదే జోష్ తో విమర్శలు చేస్తున్నా పట్టించుకునే వారే కరువయ్యారు. ఫామ్ లో ఉండగా.. రఘురామ విమర్శల్ని, వ్యాఖ్యల్ని సీరియస్ గా తీసుకున్న వైసీపీ నేతలు ఇప్పుడు ఆయనపై స్పందించేందుకే ఇష్టపడటం లేదు. అంతేకాదు పార్లమెంటులో ఆయన అనర్హత వేటుపై ఫిర్యాదును సైతం పక్కనబెట్టేసినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

after several setbacks to ysrcp rebel mp raghurma krishnam raju his own party seems to be took him lighter vein in his disqualification issue.