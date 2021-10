నవంబర్ 1 నుండి అమరావతి రైతుల మహాపాదయాత్ర; అనుమతించిన పోలీసులు కానీ కండీషన్స్ అప్లై !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా చేయాలని ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేయాలని భావిస్తున్న అమరావతి ప్రాంత రైతులు మహా పాదయాత్రను చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం పేరుతో తుళ్లూరు నుంచి తిరుమల వరకు మహా పాదయాత్ర నిర్వహించనున్నారు రాజధాని ప్రాంత రైతులు.

English summary

Farmers from the capital region will organize a Maha Padayatra from Tulluru to Thirumala under the name Court to Temple. Conditions were imposed even if Mahapadayatra was allowed. The padayatra is said to continue from 6 a.m. to 6 p.m.