అమరావతి టూ అరసవల్లి రాజధాని రైతుల మహా పాదయాత్రకు షెడ్యూల్ ఫిక్స్; ముహూర్తం ఎప్పుడంటే!!

అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రకు హైకోర్టు అనుమతి ఇవ్వడంతో అమరావతి ప్రాంత రైతులు ఉత్సాహంగా మహా పాదయాత్ర నిర్వహించడం కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పాదయాత్ర ప్రారంభానికి ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్ చేసిన అమరావతి ప్రాంత రైతులు రాజధానిగా అమరావతి నే కొనసాగించాలి అని ఈసారి అమరావతి నుండి అరసవల్లి వరకు పాదయాత్ర చేయనున్నారు.

English summary

Amaravati farmers maha padayatra from Amaravati to Arasavalli has been finalized. With the permission of the court, the time to start the padayatra from Venkata Palem has been fixed from September 12.