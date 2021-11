మూడోరోజు గుంటూరు నగరంలో; అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్ర; సంఘీభావం తెలిపిన టీడీపీ నేతలు !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

న్యాయస్థానం టూ దేవస్థానం పేరుతో రైతులు తుళ్లూరు నుండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వరకు 17 రోజులపాటు పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగించాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న మహా పాదయాత్ర మూడవ రోజుకు చేరుకుంది. సోమవారం తొలి రోజు పాదయాత్రలో భాగంగా రాజధాని రైతులు 14.5 కిలోమీటర్ల మేర నడిచి పాదయాత్రను కొనసాగించారు. రెండో రోజు తాడికొండ నుండి గుంటూరు శివారు వరకు 12.6 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రను సాగించిన అమరావతి రైతులు ఈ రోజు మూడో రోజు పాదయాత్ర కొనసాగిస్తున్నారు.

English summary

10.8 km long trek will continue in Guntur on Wednesday. Guntur city people and tdp leaders expressed solidarity with the farmers who are fighting to abolish 3 capitals and keep Amaravati as their capital.