అమరావతి రైతుల హార్డ్ డిస్క్ లు మాయం?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆ ప్రాంత పరిధిలోని 29 గ్రామాల రైతులు చేస్తున్న పాదయాత్ర తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. అసెంబ్లీ టు అరసవెల్లి పేరుతో సెప్టెంబరు 12వ తేదీన ఈ యాత్ర ప్రారంభమైంది. ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నడుమ కోనసీమ జిల్లాలో అక్టోబరు 22వ తేదీన ఆగిపోయింది. యాత్ర కొనసాగింపుపై రైతులు రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు.

English summary

It is known that the march of the farmers of 29 villages in the area, demanding to continue Amaravati as the sole capital, has been temporarily stopped.