జగన్ వేడుకున్నా వినని ప్రధాని మోదీ -మరో లేఖాస్త్రం -ఏపీలో 3వ వేవ్ భయాలు -కరోనాపై సీఎం కీలక ఆదేశాలు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కరోనా విలయాన్ని నియంత్రించడంలో ఫెయిలయ్యారంటూ యావత్ దేశం మోదీని నిందిస్తే, దాదాపు ముఖ్యమంత్రులందరూ ప్రధానిని తప్పు పడితే, ఎన్డీఏ భాగస్వామి కానప్పటికీ ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మాత్రం పెద్దాయనకు మద్దతుగా నిలబడి, ప్రశ్నించినవాళ్లనూ కడిగిపారేసిన సందర్భం గతంలో చూశాం. మూడో వేవ్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఇటీవల ప్రధాని మోదీ సీఎంలతో నిర్వహించిన కాన్ఫరెన్స్ లోనూ కేంద్రం చేస్తోన్న సహాయానికి వేవేల ధన్యవాధాలు తెలిపారు జగన్. అదే నోటితో మోదీని ఓ చిన్న విషయం వేడుకుంటే, ఇప్పటి దాకా పెద్దాయన పట్టించుకోకపోవడం గమనార్హం. దీంతో..

English summary

Andhra Pradesh Chief Minister YS Jaganmohan Reddy on Wednesday conducted a review on the corona virus prevention measures at the camp office in Tadepalli. On this occasion the authorities were directed to expedite vaccination. Reviewed the action to be taken in the event of a third wave. jagan to write one more letter to pm modi on covid vaccines.