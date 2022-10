అమిత్ షాకు చంద్రబాబు ఫోన్

Andhra Pradesh

కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని నేతలంతా సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు షాకు ఫోన్ చేసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అందరూ ట్విటర్, ఫేస్ బుక్ ఉపయోగించుకోగా బాబు మాత్రం నేరుగా ఫోన్ చేసి రాజకీయంగా మరోసారి అనేక ఊహాగానాలకు తావిచ్చేలా చేశారు.

English summary

Do you refrain from talking about anything other than greetings after a phone call?Doubt arose among all.That is what Chandrababu wants.