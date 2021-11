మద్యం ఆదాయానికి ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త వ్యూహం - పెరగనున్న మార్జిన్ : వ్యాట్ సవరణ వెనుక..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఆర్దిక కష్టాల నుంచి గట్టెక్కటం కోసం ప్రభుత్వం కొత్త మార్గాలు అన్వేషిస్తోంది. ఆదాయం పెంపు దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ స్టేట్‌ బేవరేజస్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌) కొత్త వ్యూహాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది. అందులో భాగంగా ప్రభుత్వం తాజాగా మద్యం అమ్మకాల పైన పన్ను సవరణ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ సవరణల ద్వారా రిటైల్ అమ్మకాల్లో ఎటువంటి ధరల తేడా ఉండదని స్పష్టం చేసింది. మద్యంపై ఇప్పటివరకూ విధిస్తున్న వ్యాట్‌ను గణనీయంగా తగ్గించి.. ఆ వ్యత్యాసాన్ని సరిచేసేందుకు కొత్తగా ప్రత్యేక మార్జిన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది.

English summary

The government is looking for new ways to get out of financial difficulties. Andhra Pradesh State Beverages Corporation (APSBCL) unveils new strategy to increase revenue.