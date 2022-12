Rowdy: ఆంధ్రా రౌడీ మీద బెంగళూరులో కాల్పులు, బుల్లెట్ల వర్షం, వెంటాడి వచ్చిన ప్రత్యర్థులు, జస్ట్ ? !

Andhra Pradesh

బెంగళూరు/మదనపల్లె: అపార్ట్ మెంట్ నిర్మిస్తున్న ఓ రౌడీషీటర్ అతని కారు డ్రైవర్ తో కలిసి అక్కడికి వెళ్లాడు. అపార్ట్ మెంట్ నిర్మాణం పనులు పరిశీలిస్తున్నారు. అదే సందర్బంలో రెండు బైక్ ల్లో హెల్మెట్లు పెట్టుకుని వెళ్లిన వ్యక్తులు రౌడీషీటర్, అతని కారు డ్రైవర్ మీద కాల్పులు జరిపారు. నాలుగు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన ప్రత్యర్థులు బైక్ ల్లో పరారైనారు. రౌడీషీటర్ తో పాటు కారు డ్రైవర్ కు బుల్లెట్ గాయాలు కావడంతో కుప్పకూలిపోయారు. అపార్ట్ మెంట్ పనులు చేస్తున్న కూలీలు బెంగళూరు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన రౌడీషీటర్ ను అంతం చెయ్యడానికి అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ప్రత్యర్థులు వచ్చారని విచారణలో తెలిసిందని బెంగళూరు పోలీసులు చెప్పారు.

Bengaluru: A rowdy from Andhra Pradesh who relocated to Bengaluru a year ago and is in the real-estate business was shot multiple times by a four-member gang near KR Puram.