Vanijya Utsav 2021: విమర్శలకు వైఎస్ జగన్ మార్క్ చెక్: పీఎం మోడీ బొమ్మ

Andhra Pradesh

అమరావతి: కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడాన్ని నివారించడానికి గత ఏడాది నెలల తరబడి రాష్ట్రం లాక్‌డౌన్‌లోకి వెళ్లింది. ఈ ఏడాది సెకెండ్ వేవ్ సమయంలోనూ ఇదే తరహా పరిస్థితులను ఎదుర్కొంది. దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాలు లాక్‌డౌన్‌లోకి వెళ్లినప్పటికీ- ఏపీలో మాత్రం కఠిన ఆంక్షలు కొనసాగాయే తప్ప సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్‌ను విధించలేదు జగన్ సర్కార్. అయిప్పటికీ- లాక్‌డౌన్, లాక్‌డౌన్ తరహా పరిస్థితుల వల్ల పెద్ద ఎత్తున ఆదాయాన్ని కోల్పోయింది.

English summary

The Vanijya Utsav-2021 will be inaugurated by CM Jagan Mohan reddy in Vijayawada on Tuesday morning that is aimed to boost exports from AP.