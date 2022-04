తగ్గేదేలే...కొడాలినాని - నాది ఒకటే లక్ష్యం : నాకు ఎవరూ పోటీ కాదు : పవన్ కళ్యాణ్ కు అనిల్ సవాల్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ తన లక్ష్యం స్పష్టం చేసారు. తాను ఏం చేయబోతున్నదీ తేల్చి చెప్పారు. మంత్రులుగా పదవులు తీసేసిన తనతో పాటుగా కొడాలి నాని - పేర్ని నాని - కన్నబాబుది ఒకటే లక్ష్యంతో పని చేస్తామన్నారు. మంత్రిగా ఉండటం కంటే..జగన్ సైనికుడిగా ఉండటమే తనకు ఇష్టమని చెప్పారు. ఇక, చంద్రబాబు - పవన్ కళ్యాన్ కు ఛాలెంజ్ చేసారు. ఎవరైనా సరే..దమ్ముంటే జగన్ పైన ఒంటరిగా పోటీ చేస్తామని చెప్పాలని సవాల్ చేసారు. పవన్ కళ్యాణ్ గురించి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసారు. పవన్ భీమ్లా నాయక్ కాదని..బిచ్చం నాయక్ అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.

English summary

Anil Kumar Yadav says he will once again minister in Jagan cabinet in 2024, challege to Pawan Kalyan to contest with out alliance.