ఏపీలో కొత్తజిల్లాల ప్రకటన; వైసీపీ పక్కదారి పట్టించే గేమ్‌; రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం రాజకీయ వర్గాలను విస్మయానికి గురిచేసింది. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనక కారణాలు ఏంటి అన్న చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో జరుగుతోంది. పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ఇప్పుడు ఉన్న జిల్లాలను 26 జిల్లాలుగా మారిస్తే ప్రభుత్వంపై అదనపు భారం పడే అవకాశం కూడా లేకపోలేదని, రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న సమయంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటి అన్నది రాజకీయ వర్గాలలో జోరుగా సాగుతున్న చర్చ.

English summary

Every time a new affair comes to the screen when the opposition trying to pressurize YSRCP. There is an interesting debate going on in political circles that the ysrcp govt announcement of new districts in the AP is a game of subsiding serious issues.