ఏపీ పోల్ అజెండాలోకి కొత్త అంశం ? సుప్రీంలో వైసీపీ సర్కార్ అఫిడవిట్ తో- బీఆర్ఎస్ ఎంట్రీ వేళ ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో 2024లో జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికల అజెండా ఎలా ఉండబోతోందన్న దానిపై ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి. సంక్షేమంపైనే ఎన్నికలకు వెళ్లాలని భావించిన వైసీపీకి మూడు రాజధానుల అంశం చికాకు పుట్టిస్తోంది. దీంతో మూడు రాజధానుల్ని, సంక్షేమాన్ని కలిపి ఎన్నికల అజెండాగా సిద్ధం చేసుకుంటోంది. అదే సమయంలో సుప్రీంకోర్టులో ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ లో ఉన్న ఓ కేసుకు సంబంధించి చెప్పిన అభిప్రాయం ఇప్పుడు రాష్ట్ర ఎన్నికల అజెండాలోకి చేరబోతోంది.

English summary

ap govt's affidavit on state re-organisation act in supreme court causes another controversy in the state and it may become another poll issue for 2024.