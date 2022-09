ఏపీ, తెలంగాణా విభజన పంచాయితీ: నేడే కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలో కీలకభేటీ.. సర్వత్రా ఉత్కంఠ!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల విభజన పంచాయితీ నేడు కేంద్ర హోం శాఖ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగనుంది. ఏపీ, తెలంగాణా ప్రత్యేక రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడినా పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం రెండు రాష్ట్రాల మధ్య అనేక సమస్యలు అపరిష్కృతంగా నేటికీ ఉన్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య విభజన పంచాయితీలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం రెండు రాష్ట్రాల మధ్య అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలపై చర్చించేందుకు హోం మంత్రిత్వ శాఖ నేడు న్యూఢిల్లీలోని నార్త్ బ్లాక్ కార్యాలయంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖల అధికారులతో కీలక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.

Union Home Ministry will hold a key meeting today on the issues of AP and Telangana bifurcation issues. Besides bilateral issues, other issues will be discussed in this meeting. Two telugu states chief secretaries will attend the meeting.